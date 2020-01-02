Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da çocuğunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. 3 Eylül’den itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam etti. İlk gün 3 aile ile başlayan oturma eylemi, aradan geçen 122 günde 63’e ulaştı. Oturma eylemine katılan 3 aile evladına kavuşurken, bu durum diğer ailelerin umuduna umut kattı. Tüm Türkiye’nin sahip çıktığı eylemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekilleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gurbetçiler de ziyaret etti.

Türkiye sahip çıktı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin haklı direnişi, tüm Türkiye’den de karşılık buldu. Ağrı’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya kadar ülkenin 81 vilayetinden ailelere destek mesajları yağdı. Terörün karşısında dimdik ayakta durup evlatlarını isteyen aileler, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Çocuklarını terör belasından kurtarmak isteyen aileler, diğer anneleri de eylem yaptıkları alana davet etti.

Bakanlar ziyaret etti

Evlat nöbetindeki ailelerin haklı direnişi, devlet tarafından da destek buldu. Bu kapsamda önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Bakan Soylu aileleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz'' dedi.

Sanatçılar yalnız bırakmadı

HDP önündeki eylemin 11’inci gününde ailelere sanat dünyasından ziyaretçiler gelmeye devam etti. Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajı verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken kayıp çocukların fotoğraflarını taşıyıp gözyaşlarına ortak oldu.

HDP’liler, parti binasının etrafına kamera yerleştirildi

Evlat nöbeti sırasında HDP’liler tarafından, aileleri psikolojik olarak etkilemek için parti binasının etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem görüntü hem de ses kaydetme özellikli güvenlik kameralarına aileler duruma tepki göstererek yayının Kandil’e yapıldığını kaydetti. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, eski görüntülerin silinip delillerin karartıldığını belirterek HDP’lilerden çocuklarının görüntülerini istedi.

Anneler Mehmetçik için atkı ördü

HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan anneler, vatan nöbetinde bulunan askerleri unutmadı. Eylemin birinci alında, kendilerine gönderilen şiş ve yünleri ellerine alan evlat nöbetindeki anneler, kolları sıvayarak atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı ören Diyarbakır anneleri, atkıları soğuk havalardan etkilenmemeleri için askerlere gönderdi. Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

HDP’liler parti binasını kapattı

HDP’liler, 4 Kasım’da, ailelerin evlat nöbeti nedeni ile bir süre parti binasına girmeme kararı aldı. Nöbetin 63’üncü gününde karar alan partililer, işleyişlerine ilçe teşkilatlarında devam etti. Duruma tepki gösteren aileler, HDP’lilerin kendilerinden kaçtığını fakat çocuklarını alana kadar parti binası önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini belirterek kararlı duruşlarından vazgeçmedi.

Partiye girmek için arka kapı açtılar

Eylemin 109’uncu gününde HDP’li yöneticiler, il binası önünde çadır kuran aileleri görmezden gelmek için parti binasının arkasında ek kapı açıp tabela astı. HDP’lilerin parti binasına giriş çıkışları buradan sağlamasına evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP’lilere tepki göstererek, ailelere ve devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu. Kaya, “Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bir de kapının üzerindeki tabelada Hakların Demokrasi Partisi yazmışlar. Ne halkların demokratiği, burada demokrasi yok, burada alçaklık var, şerefsizlik var. Başka bir şey de yok. Bu kapıyı buradan açtılar, buradan maksat çocukları kaçırmak için açmışlar” dedi.

Büyükelçiler ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle görüşen 8 ülkenin büyükelçileri, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Aileler çocuklarının ne zaman nasıl kaçırıldığını aktarırken, büyükelçilerin kendi ülkelerinde de acılarını paylaşmalarını istedi.

Aileler çocuklarına kavuştu

Çocuğunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, 4 günlük eylemin ardından 24 Ağustos’ta evladına kavuştu. Hacire Akar’ın başlattığı direnişe ses veren aileler, daha sonra toplu olarak 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelmeye başladı. Aradan geçen 122 günde 2 aile daha terör belasından evladını çekip almayı başardı. Eyleme katılan Hatice Ceylan 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer’e sesini ulaştırdı. Annesinin eyleminden etkilenen Cafer, güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan işlemlerin ardından Cafer Ceylan, anne ve babasına kavuştu.

Diyarbakırlı Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye’ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerinin 100’üncü gününde anne Kaya, Kızı Mekiye’ye sesini ulaştırmayı başardı. Mekiye Kaya, terör örgütünün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Mekiye Kaya, yapılan işlemlerinin ardından anne ve babasına kavuşarak hasret giderdi.

Annelerin direnişinden etkilenen teröristler de teslim oldu

Mardin'de yaklaşık 4 yıl önce oğlunun terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını belirten S.Y., 14 Aralık'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurdu. S.Y.'nin, annelerin Diyarbakır'daki evlat nöbetinden etkilenerek evladına kavuşma ümidiyle güvenlik güçlerine başvuru yapılması üzerine polis ekipleri H.Y. ile 16 Aralık'ta zor şartlar altında irtibata geçti. Terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu dile getiren H.Y., kendisi gibi kaçırılan ve yanında bulunan Irak uyruklu C.K.'nın da teslim olmak istediğini belirtti. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan çalışma ile birlikte teröristler güvenli bir bölgede silahları ile birlikte teslim alındı. H.Y.'nin ikna sürecinde başarılı olmasında pay sahibi olan S.Y.'ye çocuğunun teslim olduğu bilgisinin verilmesi üzerine anne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde oğluna kavuştu.

Yeni yıla Emine Erdoğan ile girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri 31 Aralık’ta ziyaret etti. HDP önündeki çadıra saat gelen Erdoğan, ailelerle görüştü. Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül’de başlayan oturma eylemi 122’nci gününde evlatlarını bekleyen 63 aile ile devam ediyor.