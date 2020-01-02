Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde üvey kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası hastaneye gelen polis ekipleri önlem alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
02.01.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da üvey kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde üvey kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası hastaneye gelen polis ekipleri önlem alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tartışma,üvey kardeşlerin kavgası,
672593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672593.aspx
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