Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Emirdağ İlçesi Adayazı Köyünde durumundan şüphelenilen S.T. isimli şahıs kontrol amaçlı durduruldu. Şüpheli S.T.nin giymiş olduğu montun normalden farklı görünmesi sebebiyle yapılan üst aramasında; 1 litre şarap, 2 kilogram toz şeker, yarım kilo kuru çay, 2 adet demir boru anahtarı, 2 çift eldiven, 2 adet el feneri, 1 adet demir saplı balta, 2 adet yıldız uçlu tornavida, 1 adet düz uçlu tornavida, 81 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 2 adet çakmak tespit edilmiştir. Şüphelinin alınan ifadesinde 2013-2019 yılları arasında “Konut Dokunulmazlığını İhlal” ''Mala Zarar Verme” ve "Hırsızlık” olaylarını da kapsayan 8 ayrı suç işlediğini itiraf etti.

Şüpheli S.T'nin. ifadesinin alınmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi.