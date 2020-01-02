Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde devriye attıkları sırada yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukurun kazılmış olduğunu tespit etti. Tespit edilen çukur hakkında ekipler tarafından yapılan araştırmada, çukurun define bulmak maksadıyla kazıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan kontrolde 1 adet jeneratör, 1 adet hitli, 1 adet kürek, 1 adet inşaat demiri, 10 metre elektrik kablosu ve plakası bulunmayan bir adet otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”na muhalefet etmek suçundan soruşturma başlatıldı.