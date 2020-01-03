Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) Ankara'daki evine acı haber ulaştı. Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Ceyhan Caddesi'nde bulunan şehit Çam'ın ailesinin yaşadığı evin önüne taziye çadırı kurulurken, babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit Çam'ın şehadet haberinin verilmesinin ardından baba Bekir ve anne Nuran Çam'ın memleketleri Çorum'un Uğurludağ ilçesine gittikleri öğrenildi.

Bu arada, Çam'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Çam'ın cenazesinin Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen tören sonrası Amasya Merzifon Havalimanı'na uğurlandığı, buradan da karayolu ile Çorum'a gönderileceği belirtildi. Şehidin naaşının Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde toprağa verileceği bildirildi.