Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ceren'in bir cani tarafından hayattan koparıldığını söyledi. Aileyi ziyaret ettiğinde, anne Güfer Özdemir'in kızının adının yaşatılması yönündeki talebini kendisine ilettiğini belirten Akdoğan, senato kararı ile fakültedeki en büyük salona Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu adını verdiklerini ifade etti. Akdoğan, Ceren'in adını yaşatacaklarını dile getirerek "Ceren ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor. Ceren bizim gönlümüzde hiç ölmemiş gibi." dedi.

"Kızımın hayali hep sahneydi"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının adının okuduğu üniversitede yaşayacak olmasından dolayı duygulandığını dile getirerek "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık." diye konuştu.

Anne Güfer Özdemir ise kızının adının yaşamasına vesile olan yetkililere teşekkür ederek "Kızımın hayali hep sahneydi. Yaşıyor olsaydı elbette bir sahnesi olacaktı çünkü ona hazırlanıyordu ama olmadı, maalesef böyle oldu." dedi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bazı partililerin il ve ilçe başkanları, Ceren Özdemir'in yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Açılışın ardından, aynı salonda Rektör Akdoğan'ın moderatörlüğünde "Şiddet Bireyden Topluma" konulu konferans da düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.