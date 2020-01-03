Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşların yaşadığı 5 evin kapısına ve duvarlarına 'X' işareti konulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ç. ile H.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Ç. tutuklanırken H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.