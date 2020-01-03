Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi
03.01.2020 - 19:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Etiketler : Erzincan,
672863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672863.aspx
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