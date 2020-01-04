Alınan bilgilere göre, gece yarısı il merkezinde sırt çantasıyla dolaşan bir kişiyi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı. Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.’nin (26) 1 ay önce bir iş yerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. İş yerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zekeriya T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı
04.01.2020 - 00:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Levyeli telefon,hırsız,bekçi,
672917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672917.aspx
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