Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde oturan arkadaşının evindeki yılbaşı eğlencesine katılan diş hekimi Betül Karaayvaz (26) hayatını kaybetti, doktorlar Kaan Y. ile Süleyman A.Y. de komaya girdi. Karaayvaz’ın ölüm sebebi araştırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğlencede bulunan kişiler tek tek sorguya çekildi. İçlerinden Nurullah T. “Arkadaşlarım partiye gelirken uyuşturucu getirmemi istedi. Tanımadığım birinden 100 TL karşılığında kokain aldım. Satıcının tarif ettiği şekilde kokaini burnumuzdan çektik. Sonra da ev sahibi Berkay T’nin kendi yaptığı alkolü içtik. Betül uyudu. Bir süre sonra kalktı ve tekrar uyuşturucu aldı. Ardından bir daha yattı. Sabah uyandığımızda kendisini kaldıramadık. Ağzında sakız gibi bir şey vardı. Müdahalede bulundum, nefes almasını sağlamaya çalıştım. Çağırdığımız sağlık görevlileri öldüğünü söyledi. Kokain diye aldığım maddenin eroin olduğunu, polislerden öğrendim” dedi. Adliyeye sevk edilen Nurullah T. tutuklandı. Öte yandan Karaayvaz ile birlikte eğlencede bulunan 3’ü kadın 11 kişinin idrar ve kan örnekleri alındı. Diş hekiminin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.