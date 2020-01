Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Damla ve Tansel Açıkalınlı çifti ‘Her ailenin anlatacak bir hikâyesi vardır’ diyerek yola çıktı. Damla iktisat mezun. Tansel ise helikopter pilotu. Seyahat tutkunu çift 7,5 yaşındaki kızları Elâ ile birlikte dünyayı karış karış geziyorlar.

Yedi senede 35 ülke gezen Açıkalınlı çiftinin hedefi 200 ülkeye ayak basmak.

Yıllık izinlerde ya da bayram tatillerinde gezen çekirdek aile seyahat maceralarını ve çocukla dünyayı gezmeyi gazetemize anlattı.

İstanbul, dünyanın en güzel şehri diyen Açıkalınlı ailesinin sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

2009’da evlendik. Kızımız Elâ, 10 aylık iken ilk defa Mısır’a gittik. Eşimin izinleri, kızımızın okulunun durumuna bakıp ilk fırsatta hemen kendimizi yola atıyoruz.

Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının farklı kültürlerinin izlerini sürüyoruz. Rotalarda seçim yaparken yakın yerleri hiç tercih etmiyoruz. Uzaktakini keşfetmek daha çok hoşumuza gidiyor. İlginç hayatlar bizi çok heyecanlandırıyor. Avrupa’yı istesek arabayla bile gezebiliriz. Biraz daha bekleyebilir. Şu ana kadar 35 ülke gezdik. En son gittiğimiz yer Kanada ve ABD’nin Alaska eyaleti idi... Çok güzel maceralarımız oldu. Elâ, balina köpekbalıklarıyla yüzdü, ölüler yolunda yürüdü hatta safari bile yaptı. Yarıyıl tatilinde yeni rotamız Meksika, Guatemala ve Kosta Rika... Ülkelerin başkentlerine ve meşhur yerlerine gideriz. Ailece gezdiğimiz için güvenlik boyutuna büyük önem veriyoruz. Bir sıkıntı oluşmaması için bütün detayların üzerinden defalarca geçerim.

KENDİ HİKÂYEMİZİ YAZIYORUZ

Dünyanın neresine gidersen git ortalama 100 dolara güzel bir yerde kalabiliyorsun. Plansız gidip şu otelde kalalım diye bir durum yok. Kendi hikâyemizi yazmak için seyahat ediyoruz. Seyahati hayatımızda çok ayrı bir yere koyuyoruz. Bu işin en sıkıntılı kısmı maliyet... Üç kişilik bir ailenin 10 günlük gezi maliyeti ortalama 20-25 bin TL civarında... Bunu karşılayacak bütçemiz olmadığı için firmaların indirimlerini takip ediyoruz. Aktarmalı uçaklarla uçuşları daha tasarruflu hâle getirmeye çalışıyoruz. Ama ne olursa olsun millî gururumuz THY olduğu zaman gözümüz kapalı her yere gidiyoruz.

YEDİ KITAYA AYAK BASACAK

Kızımız Elâ için bir hedefimiz var. Şu an ülkemizde yedi kıtaya ayak basan en genç Türk: Barkın Özdemir. Arzumuz Elâ’ya o rekoru kırdırmak. Elâ, şu ana kadar beş kıtayı tamamladı. Onun iki kıtası kaldı. Antarktika bizi çok zorlayacak. Fiyatlar pahalı. Kişi başı 6-7 bin dolar. Şu an o rakamları karşılayacak gücümüz yok. Olmadı biraz daha büyüsün tek başına göndereceğiz. Elâ’nın arkadaş çevresi sürekli ona sorular soruyor. Merakla o da oturup arkadaşlarına gittiği ülkeleri anlatıyor. Yaptığımız geziler Elâ’ya da çok büyük vizyonlar katıyor.

Her gittiğimiz ülkeden orayı hatırlatacak mutlaka bir şey alıyoruz. Evde bunları sergilediğimiz bir köşemiz var. İleride bütün bu maceralarımızı kitaplaştıracağım.

‘ÇEKİNMEYİN ÇIKIN GEZİN’

Herkese ‘Çıkın, çekinmeyin gezin’ diyoruz. Bu süreçte ailelerimiz bize çok destek oluyor. Etrafımızdaki arkadaşlarımız ise ‘Yine mi gidiyorsunuz’ veya ‘Doymadınız mı gezmekten’ söylenip duruyorlar. Artık seyahat etmek bizim işimiz oldu. Gitmediğimiz zaman insanların garip karşılaması gerekir. Bizi takip ettikten sonra seyahat etmeye başlayan birçok çiftle tanıştık. Zanzibar çok kişinin tercih etmediği bir yer idi. Biz gittikten sonra insanlara paylaşımlarımızda ülkenin güzelliklerini anlattık. Takipçilerimizin biz gittikten sonra Zanzibar’dan paylaşımlar yaptığını gördük. Bu bizi çok mutlu ediyor.

Açıkalınlı çifti seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@tanseladamla’ Instagram adresinden paylaşıyor.