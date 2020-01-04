Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yol bir süreliğine trafiğe kapanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.