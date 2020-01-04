TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yol bir süreliğine trafiğe kapanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
04.01.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yol bir süreliğine trafiğe kapanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tem otoyolunda zincirleme kaza,zincirleme kaza,
672987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672987.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER