Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Mesut K. idaresindeki yolcu otobüsü, Tünel Restoran önünde seyreden Rıza K. yönetimindeki plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü içinde bulunan 24 yolcudan 2'si sıkışmalı 17'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Sıkışan 2 yolcu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından çıkartılırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada otobüs sürücünün uyuduğu iddia edilirken, aynı firmaya ait yolcu otobüsü yaklaşık 1 hafta önce aynı mevkinde aynı şekilde bir kaza geçirmiş o kazada da 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Bozüyük-Bilecik karayolu araçların kaldırılmasından ardından tekrar trafiğe açıldı.