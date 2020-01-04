Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.