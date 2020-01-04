Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ş.’nin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale’de uyuşturucu taciri tutuklandı
04.01.2020 - 20:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırıkkale,uyuşturucu,tacir,
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