Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran yaptığı açıklamada, “Fatsamız özellikle organize sanayi bölgesi (OSB) ile uluslararası anlamda da göğsümüzü kabartan bir ilçemiz. Buradaki OSB’de üretilen ürünleri dünyanın dört bir tarafında gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Burada üretilen dünyanın en meşhur futbol takımlarının formaları, dünyanın en meşhur markalarının ürünleri pek çok farklı alanda burada üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanması sadece Ordu’nun değil, Türkiye’nin de ticari potansiyelinin çok büyük bir ivme, güç katıyor. İnşallah bu anlamda FAGİAD’ın da güçlenerek çalışmalarına devam etmesini önemsiyoruz. Kendilerine davetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kıran, “Gerek Ordu Organize Sanayi Bölgesi, gerek Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin genişletilme çalışmaları gerek Ünye Organize Sanayi Bölgesinin ihtihas edilme çalışmaları hepsi bir arada düşünüldüğünde Ordumuzun bu anlamda bir seferberlik halinde sadece Türkiye’de değil, dünya ekonomisinde de parlayan bir yıldız haline geleceğinin işaretlerini veriyor. Buna inanıyoruz. Ordu’nun çok ciddi potansiyelleri olduğunu biliyoruz. Ordu çok önemli bir eğitim merkezi haline gelebilir. Bunun için çok güçlü bir potansiyeli var. Zaten Ordu çok güçlü bir tarım şehri ama özellikle fındık bağlamında yine hayata geçirilmesi planlanan pek çok önemli proje var. Bu projelerle Ordu tarımda da, özellikle fındık politikasında da kabuğunu kıran gelişmelere imza atacaktır. Ordu çok önemli sanayi şehri haline geliyor. Bu anlamda turizmde de ihtiva ettiğimiz potansiyeli hep bir arada değerlendirdiğimizde Ordu’nun dünyadaki geleceği çok parlak. Dünyanın adeta çekim merkezi haline geliyor zaten yavaş yavaş. Özellikle Ordu-Giresun Havalimanının inşasından sonra bölgemizin bütün bu potansiyelini canlandırılması noktasında çok önemli bir ivme yakalandı. Şimdi bu ivmeyi içerikli, çerçeveli çalışmalarla hep birlikte hayata geçirme zamanı. Bu anlamda Fatsa’nın öncü konumunu takdir ediyoruz. Güçlü konumunu biliyoruz ve yerel yönetimiyle, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte bu çabaya Fatsa’nın el birliğiyle güç vermesi çok önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

Gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ve Fatsalı iş adamları katıldı.