Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Keşap ilçesi Hisarüstü Köyü mevkiinde 28 AR 840 plakalı araç sürücü R.K’nın (31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü R.K. yaralanırken araçta bulunan Arzu Memiş (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Jandarma inceleme başlatırken sürücünün yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi.