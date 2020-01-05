Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pençe-3 Harekâtı bölgesi Irak’ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık’ın (25) önceki günü İstanbul’da İkitelli Cemevinde düzenlenen cenaze törenine devlet yetkililerinin katılımının olmadığı yalanı ortaya atıldı, ancak katılım oldukça yüksekti. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şehidimiz, devlet erkânı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9’u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır. Şehitlerimizin cenazeleri üzerinden yalan haber üretmek en büyük saygısızlıktır” dedi. İstanbul Valiliği de iddiaları yalanladı.



TOKAT’TA UĞURLANDI

Kuzey Irak şehidi Berkay Işık’ın naaşı önceki gün İstanbul’da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat’ın Almus ilçesine gönderildi. Şehit Işık, dün Cihet köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.