Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı 104. Şube Şefliğine bağlı ekipleri tolun trafiğe kapanması ve sürücülerin aksilik yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar nedeniyle kapalı olan 88 köy yolundan 30’u ulaşıma açıldığı öğrenildi.