Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.
Öte yandan, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise aksama yaşanmıyor.
Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
05.01.2020 - 10:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,ada,sefer,iptal,
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