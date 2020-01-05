Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı kırsalda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken halen 280 köy yolunun araç ulaşımına kapalı olduğu belirtildi.