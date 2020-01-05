Sivas’ta etkili olan kar yağışı kırsalda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken halen 280 köy yolunun araç ulaşımına kapalı olduğu belirtildi.
Sivas’ta 280 köy yolu araç ulaşımına kapalı
05.01.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta kar yağışı nedeni ile 280 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,köy,ulaşım,
673189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673189.aspx
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