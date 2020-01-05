Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'ne hasta nakleden 112 ambulansı Cami Cedit mahallesi Cumhuriyet Caddesinde plakası alınamayan bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta, destek için gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
05.01.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'ne hasta nakleden 112 ambulansı Cami Cedit mahallesi Cumhuriyet Caddesinde plakası alınamayan bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta, destek için gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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673203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673203.aspx
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