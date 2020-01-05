Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası sular altında kaldı. Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki bazı ahırları ve evleri su basarken, hayvanlar zarar gördü. Mahallede çiftçilik yapan Osman Sönmez, "Geçen yıl gibi bu yıl da buğdaylarımız, hayvanlarımız, evlerimiz sular içerisinde. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Yardım yapılmazsa tarlalarımızı satmak zorunda kalacağız" dedi.



Aşağıoba Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kaplan da, "Köyümüz sular altında kaldı, ahırlarımız tahliye etmek zorundayız. Yemlerimiz ve hayvanlarımız su altında. Devletimizin bir an önce bize yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu.