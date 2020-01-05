Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti. Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K., 3 Ocak'ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K., bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi.
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı
05.01.2020 - 14:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir genç, 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cezaevinden kaçan adam,
673230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673230.aspx
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