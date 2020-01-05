Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Çağlar D., bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesi ile tartıştı. Bir süre sonra yanına aldığı piknik tüpü ile odaya giren ve ardından kendini kapatan şahsın, burada canına kıymak istediği öne sürüldü. Durumu fark eden aile fertleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan ekipler, bir süre iletişim kurmak için çaba sarf ettikleri Çağlar D.’yi daha sonra ikna ederek bulunduğu odadan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra gerekli kontrol ve tedavileri yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede gerekli tedavisi yapılan Çağlar D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.