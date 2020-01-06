Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.
Manisa'da 3,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
06.01.2020 - 04:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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673339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673339.aspx
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