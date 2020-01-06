Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle 125 gündür HDP önünden ayrılmayan Süheylâ Demir, kızına dönmesi çağrısında bulunarak, “Eminim beni görüyorsun, lütfen dön gel, kurtul bu PKK illetinden. Bak kardeşinle beraber burada bekliyoruz. Kapım sonuna kadar sana açıktır. Bak kardeşin askere gidecek, ‘Ablam yok, beni yolcu etsin’ diyor. Gel kardeşini askerliğe yolcu edelim. İnşallah bizi duyarsın ve dönersin” diye konuştu. Oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemine devam eden Necibe Çiftçi ise, annelerini televizyonda gören çocukların terör örgütünden kaçmaya başladığını dile getirerek “Ümidimiz var, sonuna kadar bekleyeceğim” dedi. Ağrı’dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya da “Doğru adresteyiz çocuklarımızı tam da buradan götürdüler. Onlar çocuk hırsızı” ifadelerini kullandı.