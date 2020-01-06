Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılını geride bırakalı bir hafta geçmek üzere ama geçtiğimiz yıla dair istatistiki bilgiler hâlâ ilgi çekiyor. Türkiye’deki doğum rakamları ve vatandaşların isimleri gibi... İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Toplam 1 milyon 180 bin 840 bebekten 8 bin 816’sına Yusuf, 7 bin 713’üne Eymen, 6 bin 857’sine Miraç, 13 bin 420’sine Zeynep, 8 bin 586’sına Elif, 6 bin 886’sına Defne ismi verildi. 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 bebek dünyaya gelmişti. Aradaki fark, 68 bin 7... Diğer dikkat çeken detaylar şöyle...

Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin 31 Mehmet var. 2 milyon 68 bin 92 kişiyle Mustafa ikinci, 1 milyon 724 bin 223 kişiyle Ahmet üçüncü sırada yer aldı.

AYŞE VE EMİNE TAKİPTE

Kadınlarda 2 milyon 678 bin 292 Fatma yaşıyor. 2 milyon 33 bin 814 Ayşe ve 1 milyon 594 bin 873 Emine bulunuyor. Ayrıca erkeklerde Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman; kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan yine en fazla görülen isimler.

Üç büyük şehrin tercihi

Ankara-İzmir: Mehmet, Mustafa, Ali; Fatma, Ayşe, Emine, Hatice.

İstanbul: Mehmet, Mustafa, Ahmet; Zeynep, Fatma, Ayşe.

Trend isimler

Erkeklerde: Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir.

Kızlarda: Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin.

Türkiye’de tekler

Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan sadece bir

kişide bulunan çift isimler.

Bu isimler sadece bir kişide var

Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal, Femedi.