Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor.
Kış ayında açtı! Gören şaşıp kalıyor
06.01.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kış ayında açan güller,nevşehir,ürgüp,
673388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673388.aspx
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