Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor.