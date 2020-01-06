Sivas’ta etkili olan kar yağışı, ilin kuzey bölgesinde yüksek kesimlerde daha sert hissedildi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Karayolları, İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Halen kapalı olan 150 köy yolunda yol açma çalışmaları sürüyor. Sivas’ta hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 10 dereceye kadar düştü.
Sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, kar kalınlığı 1 metreyi buldu!
06.01.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,kar yağışı,suşehri,
673397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673397.aspx
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