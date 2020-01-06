Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, ilin kuzey bölgesinde yüksek kesimlerde daha sert hissedildi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Karayolları, İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Halen kapalı olan 150 köy yolunda yol açma çalışmaları sürüyor. Sivas’ta hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 10 dereceye kadar düştü.