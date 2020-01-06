Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü A.K. (36) aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü ada halkı polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü aracını denize sürmeye kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri aracın önüne geçerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camını kıran polis ekipleri aracın ön ve arka kapılarını açıp sürücüyü araçtan dışarı çıkardı. Etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.