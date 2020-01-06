Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar nedeniyle Çakırpınar köyü Han mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Mezrada bulunan ve fenalaşan bir hasta için karla mücadele ekipleri harekete geçti. 10 saatlik yoğun çalışma sonucu mezranın yolu açıldı. Fenalaşan kadın hasta, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.



Öte yandan Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 124 köy ve 82 mezrada yollar ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu 113 köy ve 27 mezranın yolu açılırken, kalan 11 köy ve 55 mezra yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.