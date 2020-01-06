İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi ‘Mareşal Ustinov’ henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti’ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi.
Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi
06.01.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemisi ‘Mareşal Ustinov’ Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : rus savaş gemisi,istanbul boğazı,
673429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673429.aspx
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