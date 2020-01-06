Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi. Evi basan su nedeniyle eşyalar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti. Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi. Ev sakini Ramazan Yılmaz, “Evde iki bayan var. İSKİ’yi bekliyorlar. Su tahliye edilince çıkacaklar” dedi.
Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı
06.01.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye’de yoğun yağış nedeniyle tek katlı bir evi ve evin bahçesini su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, Ümraniye Belediyesi ekipleri ve itfaiye tarafından su tahliye edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ümraniye,su baskını,
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