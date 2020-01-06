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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o tahliyeye itiraz etti
06.01.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
Etiketler : Görkem Sertaç Göçmen,
673481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673481.aspx
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