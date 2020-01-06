Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Ekim 2019 tarihinde Tire'ye bağlı Derebaşı köyünde köy kahvehanesinde arkadaşıyla birlikte otururken av tüfeğiyle bir kişinin saldırısına uğrayan Mustafa Ali Susam (39) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı ise olayın ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, elde edilen bulgular sonucu E.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş Cezaevi’ne gönderildi. Olayda kullanılan cinayet silahı ise henüz bulunamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.