Olay, Ayvacık ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Annesi tarafından dere kenarında ölü bulunan gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen gencin yakınları, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diyerek S.Ö'yü tehdit ettiğini ileri sürdüler.
Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
06.01.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
673511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673511.aspx
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