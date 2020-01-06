Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Olay yerine gelen ekipler, çatıdan düşen parçalar nedeniyle güvenlik önlemi alarak, sokağı bir süre araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çatıdan düşen parçaların itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.