Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul'da metro hattında teknik arıza
06.01.2020 - 23:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi.
Etiketler : metro,
673525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673525.aspx
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