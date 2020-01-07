Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskipazar ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.