Valilikten yapılan açıklamada, "Eskipazar ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Karabük Eskipazar'da eğitime kar engeli
07.01.2020 - 01:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
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673537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673537.aspx
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