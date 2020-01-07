Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 6 Aralık’ta “bakımsız” olduğu gerekçesiyle dövülen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı. Tekin’in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a nakledildi. Nakil işlemlerinin ardından Münire İnanç ve Arife Aykut (60) fenalaştı. Ege Üniversitesindeki Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan hastalar daha sonra hayatlarını kaybetti. Nakil olan Ali Uslu ise yoğun bakıma alındı. Uslu’nun da hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor.

MENENJİT HASTASI İDDİASI

Filiz Tekin’le ilgili olarak menenjit hastası olduğu ya da kafası kırık halde günlerce ahırda tutulması sebebiyle organlarına virüs ya da bakteri bulaştığı iddiaları ortaya atıldı. Tekin’in iki göz korneası da iki hastaya nakledilirken bunların akıbeti henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Karaciğer naklinden sonra hayatını kaybeden Denizlili Arife Aykut’un kızı Songül Aykut, “Biz başvurumuzu yaptıktan 15 gün sonra organ bağışı gerçekleştirildi. Daha sonra annem fenalaştı ve kendisini kaybettik. Çok fazla acı çekmemek için otopsi istemedik. Ama sorumluların bulunması için şikayette bulunduk” dedi. Böbrek nakli olduktan sonra hayatını kaybeden Münire İnanç’ın oğlu Yusuf İnanç ise ameliyatın ardından ilk 15 gün her şeyin çok güzel geçtiğini ancak daha sonra annesinde bacak ağrısı, yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetlerinin başladığını dile getirdi. İnanç “Sonuna kadar annemin hakkını arayacağım” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDEN SAVUNMA

İddialara ilişkin açıklama yayımlayan Ege Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988’den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağladığını, uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla dünyada da başarılarıyla anıldığını vurguladı. Göksel, şunları kaydetti: Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordine edilerek yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Hasta onaylarsa menenjitli organ da nakledilebilir

Görüşlerine başvurduğumuz bir organ nakli uzmanı menenjit vakalarında da organ naklinin yapılabileceğini ancak bunun da kuralları olduğunu belirterek “Kadavranın menenjit olduğunu bildiğimiz vakalarda da tercihen organlar kullanılabilir. Ancak buradaki ayırıcı durum menenjitin kafaiçine lokalize olması ve septik olmadığının yani kana yayılmadığının belirlenmiş olmasıdır. Kana yayılmışsa o organ kullanılmaz. Zaten böyle bir durumda enfeksiyon hastalıkları kliniği ile birlikte çalışılır. Alıcıya antibiyotik tedavisi uygulanır ve alıcının da hastalanması riski ortadan kaldırılır. Ancak bunun için hastanın ve hasta yakınlarının ayrıca bilgilendirilmesi ve onay alınması gereklidir. Hasta ve hasta yakınları bu organı kabul ederse nakil gerçekleştirilir ” dedi.