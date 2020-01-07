Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.



Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti.