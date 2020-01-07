Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti.
Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
07.01.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,kar yağışı,
673582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673582.aspx
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