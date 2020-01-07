Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı erkek arkadaşı S.D.'ye (34) bıçakla saldıran F.T.(36) adlı kadın, polis tarafından gözaltına. Hastaneye kaldırılan S.D. tedavi altına alınırken, Recep Tokur Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan F.T. adlı 1 çocuk annesi kadın ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı, gözaltına alındı
07.01.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tartışma,bıçaklı kavga,
673643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673643.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER