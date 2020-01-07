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Aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
07.01.2020 - 15:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımın tamamen durduğu öğrenildi.Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımın tamamen durduğu öğrenildi.
Etiketler : öğrenci servisi,kaza,zincirleme,gaziantep,
673667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673667.aspx
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