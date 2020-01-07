Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Görkem Sertaç Göçmen'in, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine ilişkin itirazı reddedildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada sanık Görkem Sertaç Göçmen’in tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Heyet, sanık Göçmen hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağından, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verilmesi şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Göçmen'in tahliyesine itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamı, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesi bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup, yargılamanın geldiği aşama itibarıyla tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazın reddine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.