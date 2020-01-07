Edinilen bilgiye göre olay, Şair Eşref Bulvarı Eski İtfaiye civarında meydana geldi. Cadde kenarında soğuktan titreyen evsiz vatandaşı gören iki şahıs, üzerilerindeki kıyafeti çıkarttı. İki kişi olduğu görülen şahıslar, çıkarttıkları kıyafetler ile evsiz vatandaşı elleriyle giydirdi. Yoldan geçen vatandaşlar da o anlara tanık olarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yardımsever vatandaşların iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.
İzmir’den yürek ısıtan görüntüler: “Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler”
07.01.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
673689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673689.aspx
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