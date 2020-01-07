Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan T.B., M.K., M.I., D.E. ve A.Ç.'nin avukatları hazır bulundu. S.Y.A. Kahramanmaraş'tan, A.B. ise İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Soruşturması devam eden 20 sanığın adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına karar verildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.