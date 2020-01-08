Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunan Berfin Özek’in avukatı Mehtap Sert “Bir buçuk litre asidin kasten yaralama olarak değerlendirilmesi ne vicdana ne hukuka sığan bir karardır. İnfaz rejimine göre yatarı çok fazla olmadığı için Anayasa Mahkemesine başvurup kısa bir süre sonra aramıza karışması gayet mümkün. İstinaf mahkemesine itiraz başvurumuzu yapacağız” dedi. Asitli saldırı sonucu bir gözünü kaybeden, diğer gözünde görme kaybı olan, yüzünün ve vücudunda yanıklar oluşan Berfin Özek ise şöyle konuştu: Kararı duyunca şok oldum. Bu ceza çektiğim acıların karşılığı olamaz. Ben bu korku ile nasıl yaşayacağım bilmiyorum. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum.