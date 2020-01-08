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Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti
08.01.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. İcra memurlarının polisten yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kendisini eve kitleyen silahlı zanlıyı ikna etmek için çabalarını sürdürüyor.
Etiketler : esenyurt,
673861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673861.aspx
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