Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etti.

Kumun alındığı bölgede çukur alanlar oluşurken bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Balaban savcılığa giderek ifade verdi.

Sit alanından 9 kamyon kum almışlar

Köy Muhtarı Ali Balaban, gazetecilere, eski belediye binasını köye otel olarak kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, inşaat kapsamında kuma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İhtiyaçları olan kumu koydan aldıklarını belirten Balaban, "Oradan 9 kamyon kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de 'aldığınız kumu yerine götürün' diyen de olmadı." dedi.

Balaban, kumu tadilat için aldıklarını, kimseye para karşılığı satmadıklarını ifade etti.